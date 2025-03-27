Üniversitelerde ülkücü saldırıları devam ediyor: Gazi'de öğrencilere ‘kanlı tehdit’

Yayınlanma: 27.03.2025 - 17:01

Güncelleme: 27.03.2025 - 17:05

Yurttaşların oyuyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından üniversitelerde öğrenciler tepki yükseltiyor. Türkiye’nin dört bir yanında yürüyüşleriyle, boykotlarıyla seçme ve seçilme hakkına sahip çıkan öğrenciler, karşıt görüşlü ülkücülerin saldırısıyla karşı karşıya kalabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Başkent Üniversitesi’nde gerçekleşen olayların bir benzeri de Gazi Üniversitesi’nde meydana geldi.

Ülkü Ocakları üyesi öğrencilerin çokluğuyla sık sık gündeme gelen Gazi Üniversitesi’nde ülkücüler öğrencilere saldırmaya ve tehdit etmeye devam ediyor. İmamoğlu’na yönelik haksız ve hukuksuz politikalara karşı tepki göstermek amacıyla üniversitede bir araya gelmeye çalışan öğrencilere tehdit savuran ülkücüler, sivil öğrencileri fazlasıyla korkuttu.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ, DIŞARIDAN GİREN ÜLKÜCÜLERE MÜDAHALE ETMİYOR

Gazi Üniversitesi’nde İmamoğlu için ses yükseltmeye çalışan öğrenciler, “Gazi Direnişi” çatısı altında toplanmayı amaçladı. Birçok öğrencinin ilgi gösterdiği çatı hesabı fark eden ülkücüler, yerleşke içerisinde en az 50 kişilik gruplarla dolaşmaya başladı. Öğrencileri sorguya çekmeye çalışan grup, “Gazi Direnişi” hesabının kurucusunu bulmayı hedefledi.

Edinilen bilgiye göre, kalabalık grubun içerisindeki çoğu kişi Gazi Üniversitesi öğrencisi dahi değildi. Kampüste birkaç kişiyi darp ettiği iddia edilen grubun arkasında okulda çalışan özel güvenliklerin yürüdüğü, girişlerinde zorluk çıkarmadığı da ileri sürüldü.

3-4 gündür yerleşke içerisinde gezen gruba, bir gün de Ülkü Ocakları Ankara Şubesi Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kayra Utku Sürenler eşlik etti. Sürenler’in önceki gün sosyal medya hesabından Gazi Üniversitesi önünde çekilen bir fotoğrafıya birlikte “Gelene bir, gelmeyene iki” açıklamasıyla paylaşım yaptığı da görüldü. Sürenler’in başkanlık ettiği gruba, bazı akademisyenlerin eşlik ettiği de öğrenciler tarafından konuşuluyor.

ÖĞRENCİLERE ‘KANLI TEHDİT’

Söz konusu hesabın kurucusunu bulamayan grup, okulda cirit atarken yerleşke duvarlarına yazdığı yazılarla öğrencileri tehdit etti. Duvarlara yazılan yazılar arasında, “Siz polise taş, biz size mermi, Kan koksun, Kan akacak, Teşkilat ensenizde” gibi yazılar yer aldı. Duvarların yanı sıra, dersliklerin tahtalarına da çeşitli yazılar yazıldı. Bu yazılarda ise, “Gazi TEF teşkilat her yerde, Hepinizi tek tek bulacağız” ifadeleri yer aldı.