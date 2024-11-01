İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı
İzmir merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Ordu, Van, Ağrı ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında geçmiş dönemlerde Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 40 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler: #İzmir #Terör #Operasyon
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