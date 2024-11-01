İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 14:25

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Ordu, Van, Ağrı ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında geçmiş dönemlerde Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 40 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Etiketler: #İzmir #Terör #Operasyon

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