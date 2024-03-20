İzmir'de TİS sorunu çözüldü... Ücretlere yüzde 67 zam!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ’da çalışan 5 bin 500 işçinin bağlı olduğu Belediye İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi (TİS) krizinin çözüldüğünü duyurdu. Soyer, “Emekçimizi enflasyona ezdirmedik. İşçilerimizin ücetlerinde yüzde 67.07 oranında yani enflasyon kadar artış sağladık” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.03.2024 - 20:57
İzmir'de TİS sorunu çözüldü... Ücretlere yüzde 67 zam!
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla  İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ’da çalışan 5 bin 500 işçinin bağlı olduğu Belediye İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) krizinin çözüldüğünü duyurdu.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMLE BAYRAMI ERKEN KUTLAYACAĞIZ" 

Başkan Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Emekçimizi enflasyona ezdirmedik. İşçilerimizin ücetlerinde yüzde 67.07 oranında yani enflasyon kadar artış sağladık. Belediyemize bağlı İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ’da çalışan 5 bin 500 işçimiz için Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile imzalayacağımız toplu sözleşme şimdiden hayırlı olsun. 26 Mart Salı günü Kültürpark’ta saat 14.30’da sözleşmeye imza atıp işçi kardeşlerimle bayramı erken kutlayacağız. Tüm işçi kardeşlerimi bu kutlamaya davet ediyorum.”


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