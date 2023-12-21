İzmir'de tombala oynayan 70 kişiye 283 bin lira ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tombala oynarken yakalanan 70 kişiye, 283 bin 850 lira ceza kesildi.

DHA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:08
İzmir'de tombala oynayan 70 kişiye 283 bin lira ceza
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tombala oynandığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Tombala oynayan 70 kişiye 283 bin 850 lira ceza kesildi, 1 şüpheli hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Operasyonda farklı suçlardan aranan 3 şüpheli de yakalandı.


tombala

İlgili Haberler

İzmir'de tombala operasyonu: 113 kişiye ceza!

İzmir'de tombala operasyonu: 113 kişiye ceza!
Kağıthane'de çatı katına tombala baskını

Kağıthane'de çatı katına tombala baskını

En Çok Okunan Haberler