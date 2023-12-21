İzmir'de tombala oynayan 70 kişiye 283 bin lira ceza
İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda tombala oynarken yakalanan 70 kişiye, 283 bin 850 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tombala oynandığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Tombala oynayan 70 kişiye 283 bin 850 lira ceza kesildi, 1 şüpheli hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı.
Operasyonda farklı suçlardan aranan 3 şüpheli de yakalandı.
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