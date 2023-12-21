İzmir'de tombala oynayan 70 kişiye 283 bin lira ceza

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:08

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:08

İl Jandarma Komutanlığı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tombala oynandığı belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Tombala oynayan 70 kişiye 283 bin 850 lira ceza kesildi, 1 şüpheli hakkında da 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı.

Operasyonda farklı suçlardan aranan 3 şüpheli de yakalandı.

