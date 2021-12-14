İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı kararı
İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede uyuşturucu madde ticaretine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dört aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından 30 şüpheliyi tespit etti.
Gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için İzmir ve Ankara'da belirlenen adreslere baskın düzenlendi.
Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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