İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı. 24 kilo 500 gram skunk, 6 kilogram sentetik uyuşturucu ve 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca, Konak ve Bornova ilçelerinde belirlenen 4 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 24 kilo 500 gram skunk, 6 kilogram sentetik uyuşturucu ve 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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