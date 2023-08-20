İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı
İzmir'in Buca ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Narko-Alan ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, hassas terazi, 43 gram metamfetamin, 88 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 2 gram kokain, 6 sentetik hap ele geçirdi. Şüpheliler E.D. ve T.K. gözaltına alındı.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.K. tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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