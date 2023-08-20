İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 08:38
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı
Abone Ol google-news

İzmir'de Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Narko-Alan ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, hassas terazi, 43 gram metamfetamin, 88 uyuşturucu hap, 10 gram esrar, 2 gram kokain, 6 sentetik hap ele geçirdi. Şüpheliler E.D. ve T.K. gözaltına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.K. tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İzmir uyuşturucu operasyonu tutuklama

İlgili Haberler

Avukatın bürosuna uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Avukatın bürosuna uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Çocuklar için acı tablo: 'Yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu...'

Çocuklar için acı tablo: 'Yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu...'
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 27 tutuklama

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 27 tutuklama

En Çok Okunan Haberler