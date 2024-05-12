İzmir'de vahşet: Dünürlerini, eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürmüşler

İzmir'de, tabancayla açılan ateş sonucu göğsünden vurularak yaşamını yitiren Halil Kızıltepe'nin (35) eşi Cemile Kızıltepe (26), kocasının kendisinin ve çocuklarının gözleri önünde öldürüldüğünü belirterek, "En ağır cezalarını almalarını istiyorum. Adalete sığınıyorum" dedi.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 15:00
İzmir'de vahşet: Dünürlerini, eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürmüşler
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2'nci Kadriye Mahallesi 600 Sokak'ta 18 Nisan saat 17.00 sıralarında Kemal Elalmış (51) ile oğulları Erdoğan Elalmış (33) ve Ahmet Elalmış (30), dünürleri Halil Kızıltepe'yi tabanca ile ateş açıp yaraladı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Halil Kızıltepe, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kızıltepe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA VE 2 OĞLU TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Halil Kızıltepe'nin vurulmasının ardından şüphelilerin olayda kullanılan silahı, başka birine verdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Soruşturma kapsamında 20 ve 21 Nisan'da; Kemal Elalmış, Erdoğan Elalmış, Ahmet Elalmış, E.E (16), M.Ü (53), E.T. (41), S.I. (34) ve M.D. gözaltına alındı. Kemal Elalmış, olay yerinde gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin Menemen ve Menderes ilçelerinde saklandıkları evlere baskın düzenledi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyete götürüldü.

22 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal Elalmış ile oğulları Erdoğan Elalmış ve Ahmet Elalmış tutuklanırken, diğer 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

‘SIKILAN KURŞUNLAR BİZE DE GELEBİLİRDİ’

Halil Kızıltepe'nin eşi Cemile Kızıltepe, "Eşim, erkek kardeşiyle olaydan birkaç gün önce tartışıyor. Eşim, kendi kardeşine küfrediyor. Olay sırasında yanlarında olan gelin de bunu üstüne alınıp, ailesine eşimin kendisine küfrettiğini söyleyince dünürlerimiz eşime pusu kuruyor. O gün yemek yapıyordum. Dünürlerimiz geldi ve kapıdan seslendiler. Eşim kapıyı açar açmaz vuruldu. Çocuklarımla evdeydik. Sıkılan kurşunlar bize de gelebilirdi. Ucuz kurtulduk. Çocuklarım babalarını, ben eşimi kaybettim. Perişan olduk. En ağır cezalarını almalarını istiyorum. Adalete sığınıyorum" diye konuştu.

'OLAYI TASARLAMIŞLAR'

Cemile Kızıltepe'nin Avukatı Başak Atalay ise "Olay günü müvekkilim veya çocuklar da hedef olabilirdi. Herkesi öldürme kastıyla yapılmış. Bir gün öncesinde yapılan olayla ilgili şüphelilerin hazırlıklarının görüntüleri basına yansıdı. Olayı tasarlamışlar. 26 yaşında bir kadın, çocuklarıyla dul kaldı. Şimdi tek başına hayat mücadelesi vermek zorunda kaldı. Olayın takipçisi olacağız. En ağır cezayı almaları için savaşacağız" ifadelerini kullandı.


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