İzmir'de vahşet: Pompalı tüfekle bakkalı öldürdü

17 Ekim 2022 Pazartesi, 15:40

Mehtap Mahallesi 3565 Sokak'ta 15 Ekim günü saat 14.30 sıralarında; R.Ç. ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada, aynı mahallede yaşayan R.Ç.’nin eşinin akrabası N.Ö., araya girdi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Buna sinirlenen R.Ç., pompalı tüfeğini alıp, N.Ö.'yü kovalamaya başladı. N.Ö., bakkal dükkanına sığındı. R.Ç., tüfeği dükkana doğrultup, ateşledi. Saçmaların isabet ettiği evli ve 1 çocuk babası Ufuk Tıkız, kanlar içinde yere yığıldı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ufuk Tıkız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Ufuk Tıkız'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, toprağa verildi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan R.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.