Adapazarı'nı karıştıran olay: Üstü çıplak kişi pompalı tüfekle havaya ateş etti

12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:40

Adapazarı'nın Adnan Menderes Caddesi Ulu Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, sevgilisiyle sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, üstü çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı.

ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi. Polisler çelik yelek giyerek, elinde pompalı tüfek olan kişinin yanına yaklaştı. Özel harekat polisleri de destek verirken, T.T. ile görüşüldü.

Bu sırada T.T'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan ekipler, yakalayarak gözaltına aldı. T.T. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.