Adapazarı'nı karıştıran olay: Üstü çıplak kişi pompalı tüfekle havaya ateş etti
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sevgilisiyle sorunları olduğu öğrenilen T.T., sokak ortasında pompalı tüfekle havaya ateş etti. Polislerin etrafını sardığı T.T., bir anlık dalgınlığından yararlanılarak yakalandı.
Adapazarı'nın Adnan Menderes Caddesi Ulu Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, sevgilisiyle sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, üstü çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı.
ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi. Polisler çelik yelek giyerek, elinde pompalı tüfek olan kişinin yanına yaklaştı. Özel harekat polisleri de destek verirken, T.T. ile görüşüldü.
Bu sırada T.T'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan ekipler, yakalayarak gözaltına aldı. T.T. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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