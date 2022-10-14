Malatya'da ruhsatsız 14 tüfek ele geçirildi

Malatya'da, jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

DHA
14 Ekim 2022 Cuma, 09:32
Malatya'da ruhsatsız 14 tüfek ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Mahallesi'ndeki şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İsmi açıklanmayan şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Evde yapılan aramada ruhsatsız 14 pompalı av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı. 

Şahsın, Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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