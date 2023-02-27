İzmir'de vapur seferleri normalde döndü
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle durdurulan vapur seferleri, yeniden başladı.
İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ), kentte dün akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferlerini durdurdu.
İZDENİZ, bu sabah ise arabalı vapur ile yolcu gemisi seferlerinin tekrar başladığını duyurdu.
#duyuru #sefer #izdeniz pic.twitter.com/VIR7jUL7Nm— İzdeniz A.Ş. (@izdenizmir) February 27, 2023
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