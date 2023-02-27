İzmir'de vapur seferleri normalde döndü

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 08:38

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 08:38

İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ), kentte dün akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferlerini durdurdu.

İZDENİZ, bu sabah ise arabalı vapur ile yolcu gemisi seferlerinin tekrar başladığını duyurdu.