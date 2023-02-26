İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle durduruldu.
İzmir'de olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.
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