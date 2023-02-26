İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 22:07

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 22:15

İzmir'de olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.