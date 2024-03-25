İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle geçici süreyle durdurulan vapur seferleri yeniden başladı.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, tüm seferlerin saat 17.00'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.
Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı ve yolcu vapur seferlerinin saat 14.40 itibarıyla iptal edildiği belirtilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- 'Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız'
- Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!
- İstanbul için 'fırtına' alarmı!
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Erdoğan'dan DEM'e çağrı
- Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?