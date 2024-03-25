İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:57

Güncelleme: 25.03.2024 - 16:57

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, tüm seferlerin saat 17.00'den itibaren program dahilinde uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı ve yolcu vapur seferlerinin saat 14.40 itibarıyla iptal edildiği belirtilmişti.