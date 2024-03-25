Bursa Deniz Otobüsleri'nin 5 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 5 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:39
Bursa Deniz Otobüsleri'nin 5 seferi iptal edildi
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), seferi de gerçekleştirilemeyecek.


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