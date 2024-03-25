Bursa Deniz Otobüsleri'nin 5 seferi iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 5 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), seferi de gerçekleştirilemeyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- '1,5 milyona alıştık, 650 bin kişi var'
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- 'Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız'
- İstanbul için 'fırtına' alarmı!
- Koca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama