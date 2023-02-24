İzmir’de veliler isyanda: Şimdiye kadar neden beklediniz?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 07:30

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 07:30

İzmir Valiliği tarafından yapılan duyuruda 8 okulun daha çürük olduğu ve yerine yenileri yapılmak üzere yıkılacağı açıklandı. 3027 öğrenciyi ve velileri mağdur eden kararla birlikte kentte halen sıkış tıkış eğitim verilen ve ikili sistemde faaliyet gösteren okulların sayısı da arttı. Denizli Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan testlerde toplam 5 ilçedeki 99 ayrı dersliğin yer aldığı okul binalarının tahliyesine başlandı.

KALABALIK SINIFLAR

Buna göre; güçlendirme çalışması yapılacak riskli okullardan, Aliağa Şehit Oğuz Özgür Anadolu Lisesi’nin Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne, Hasbi Şengül İlkokulu A blok binasının aynı okuldaki B bloka, Çiğli Sasalı İlkokulu ve Ortaokulu’nun aynı ilçedeki Kaklıç İlkokulu’na, Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu’nun Reha Midilli İlkokulu’na, Kemalpaşa Armutlu Ortaokulu’nun Veli Üzümcü İlkokulu ve Armutlu İlkokulu’na, Halilbeyli Hatice Ali Katrancı İlkokulu’nun Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu’na, Faruk Ergüden Mesleki Eğitim Merkezi’nin Ege Seramik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ve Urla Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun da Ayşe Hafsa Sultan Özel Eğitim Anaokulu’na taşınmasına karar verildi.

“KAPSAMLI BİR ARAŞTIRMA YAPILDIĞI TAKDİRDE DAHA FAZLA OKULUN ÇÜRÜK ÇIKAR”

Sosyal medyada tepki gösteren öğrenci velileri, alınan kararın zamanlamasını sorgularken, 2020’deki depremin ardından okullarda izdiham yaşandığını ve öğrencilerin sıkış tıkış sınıflarda eğitim gördüklerini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na isyan etti. Eğitim İş Sendikası İzmir 1 No’lu Şube Başkanı ve Birleşik Kamu İş İzmir İl Temsilcisi Adem Yıldırım ise “Okulların tahliyesinin son dakikaya bırakılmasından anlıyoruz ki İzmir’de meydana gelen 30 Ekim depreminden sonra 127 okulun yıkımına karar verilmiş ama yaşanan son depremin ardından bir kez daha inceleme ihtiyacı doğmuş. Bu karar için geç kalındığını anlıyoruz. Demek ki bir plansızlık var. Kapsamlı bir araştırma yapıldığı takdirde daha fazla okulun çürük çıkacağını anlıyoruz. Görünen o ki çocuklarımız güvende değil. Öğrencilerin güvenliği açısından endişeliyiz” dedi. 28 okul yıkılacak Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Manisa’da 28 okul daha yıkılarak yeniden yapılacak.