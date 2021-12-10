İzmir'de yağmur etkisi: Tarihi handa su baskını

10 Aralık 2021 Cuma, 17:18

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün İzmir'e şiddetli yağış uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde yağmur başladı. Etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

TARİHİ HANI SU BASTI

Trafik polisleri ve belediye ekipleri, araç trafiğinin aksamaması için şehrin ana arterlerinde önlem aldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı ise su bastı. İş yerlerine yağmur suyu dolan esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Çarşı esnafı, alt yapının yetersiz olduğunu ve her yağışta bu manzaraların yaşandığını belirterek, bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

