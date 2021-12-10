İzmir'de yağmur etkisi: Tarihi handa su baskını
İzmir'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı su bastı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün İzmir'e şiddetli yağış uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde yağmur başladı. Etkili olan yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
TARİHİ HANI SU BASTI
Trafik polisleri ve belediye ekipleri, araç trafiğinin aksamaması için şehrin ana arterlerinde önlem aldı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı ise su bastı. İş yerlerine yağmur suyu dolan esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Çarşı esnafı, alt yapının yetersiz olduğunu ve her yağışta bu manzaraların yaşandığını belirterek, bu durumun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.
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