Görüntüler ortaya çıktı: Akkuyu Nükleer Güç Santrali şantiyesinde bu kez su baskını!

08 Kasım 2021 Pazartesi, 11:28

Geçtiğimiz hafta elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın meydana gelen Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında bu kez personel yemekhanesinin su baskınıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı.

Geçen hafta pazartesi ve salı günlerinde etkili olan yağmurun ardından, bir çalışan tarafından çekilen 12 saniyelik görüntü, binlerce çalışanın yemek yediği alanın sular altında kaldığını gösterdi.

Görüntüler üzerine Akkuyu Nükleer AŞ'den bir yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "Akkuyu NGS şantiyesi bölgesindeki şiddetli yağış nedeniyle işçilerin yerleşim alanı dışında bulunan yemekhaneyi su bastı. Binanın bakımından sorumlu yüklenici firmanın çatının kış mevsimine hazırlık çalışmalarını zamanında tamamlamaması nedeniyle oluşan bu durum üzerine, yüklenici firmadan çatıdaki aksaklıkları bir an önce gidermesi ve yerleşim alanındaki tüm tesislerde bu tür olayların tekrarlamaması için önlem alması talep edildi." ifadeleri kullanıldı.

Talep üzerine çatının onarımı ivedilikle gerçekleştirerek tüm sızıntıların giderildiği ifade edilen açıklamada, binanın normal işlevini yerine getirmeye devam ettiği belirtildi.







