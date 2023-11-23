İzmir’de yakalanan FETÖ’nün üst düzey yöneticisi tutuklandı!

İzmir’de yakalanarak İstanbul’a getirilen kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı terör örgütü FETÖ/PDY’nin üst düzey yöneticileri arasında olan Mehmet Kamış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 17:02
İzmir’de yakalanan FETÖ’nün üst düzey yöneticisi tutuklandı!
Abone Ol google-news

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak bir operasyon düzenledi. 

Ortak operasyonda terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan ve kapatılan Zaman Gazetesi’nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış yakalanmıştı.

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve dün MİT ile emniyetin düzenlediği operasyonda İzmir’de yakalanarak İstanbul’a getirilen kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Mehmet Kamış fetö FETÖ/PDY tutuklandı zaman gazetesi

İlgili Haberler

İzmir'de yakalanmıştı... FETÖ'nün üst düzey yöneticisi İstanbul'a getirildi!

İzmir'de yakalanmıştı... FETÖ'nün üst düzey yöneticisi İstanbul'a getirildi!
FETÖ'den aranıyordu... Firari hükümlü Konya'da yakalandı!

FETÖ'den aranıyordu... Firari hükümlü Konya'da yakalandı!
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis talebi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis talebi

En Çok Okunan Haberler