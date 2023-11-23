FETÖ'den aranıyordu... Firari hükümlü Konya'da yakalandı!

Konya'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 10:06
FETÖ'den aranıyordu... Firari hükümlü Konya'da yakalandı!
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gamze B.'nin saklandığı adres tespit edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Gamze B.'yi yakaladı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Gamze B. cezaevine gönderildi.


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