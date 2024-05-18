15 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:36
15 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
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Alaşehir Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Alaşehir asayiş ekiplerince ortak yapılan uygulamada, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme (FETÖ/PDY) suçundan, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.A. (35) yakalandı.

E.A. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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