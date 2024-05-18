15 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.
Alaşehir Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Alaşehir asayiş ekiplerince ortak yapılan uygulamada, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme (FETÖ/PDY) suçundan, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.A. (35) yakalandı.
E.A. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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