İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon: Gözaltılar var!
Tire ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirtilen 5 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, Tire ilçesinde yasa dışı silah sattığı belirtilen kişilere yönelik, dün operasyon yaptı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki baskında 1 MP 41 piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 275 tabanca mermisi ve çok sayıda namlu açma için kullanılan teknik malzeme ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat verildi... Artarak devam edecek
- Sedat Peker’in eşinden yeni fotoğraf
- Yavaş ve Altınok arasında dikkat çeken fark
- CHP'den YSK'ye 'oy pusulası' itirazı
- İzmir ilçe adayları belli oldu
- Başkentte hilafet çağrısı!
- Ahmet Türk resmen duyuruldu
- 'Uzatırsam vururlar beni'
- Kilise saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı
- ‘Aday gösterilirse istifa ederiz’