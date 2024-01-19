İzmir’de 'yasa dışı silah ticareti' operasyonu: Gözaltılar var!
Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonlarında 8 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; “silah ve mühimmat kaçakçılığı” suçuna yönelik dün Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında; 2 silah, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 190 gram esrar maddesi, 23 kartuş, 21 tabanca fişeği ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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