İzmir’de 'yasa dışı silah ticareti' operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:50

Güncelleme: 19.01.2024 - 12:50

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; “silah ve mühimmat kaçakçılığı” suçuna yönelik dün Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında; 2 silah, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 190 gram esrar maddesi, 23 kartuş, 21 tabanca fişeği ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.