İzmir'de yem karma makinesine düşen işçi öldü

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:44

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 12:48

İzmir'in Çayırlı Mahallesi Karşı mevkisindeki bir besi çiftliğinde çalışan Gholamdastgir Ahmedzey (31) henüz belirlenemeyen nedenle yem karma makinesinin içine düşerek sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Ahmedzey, yaşamını yitirdi.

İşçinin cenazesi Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.