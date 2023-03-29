İzmir'de yem karma makinesine düşen işçi öldü

İzmir'de bir çiftlikte yem karma makinesine düşen Afganistan uyruklu işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:44
İzmir'de yem karma makinesine düşen işçi öldü
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İzmir'in Çayırlı Mahallesi Karşı mevkisindeki bir besi çiftliğinde çalışan Gholamdastgir Ahmedzey (31) henüz belirlenemeyen nedenle yem karma makinesinin içine düşerek sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Ahmedzey, yaşamını yitirdi.

İşçinin cenazesi Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


İzmir İşçi makine

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