Kocaeli’de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde şarampole uçan servis midibüsünde 8 işçi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 09:23
Kocaeli’de işçi servisi devrildi: 8 yaralı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazlıpınar Mahallesi 2795 Sokak üzerinde işçi servisi şarampole yuvarlandı. Devrilen midibüste 8 işçi sıkışarak yaralandı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. İlk müdahaleleri yapılan hafif yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.


Gebze kocaeli işçi servisi

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