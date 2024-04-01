İzmir’de yeni dönem... 8 ilçe kadın belediye başkanı tarafından yönetilecek!

Yerel seçimlerde 9 kadın ilçe belediye başkan adayı gösteren CHP İzmir’de 8 yeni kadın belediye başkanı görev alacak.

İHA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:15
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İzmir’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) aday gösterilen 9 kadın belediye başkan adayından 8’i seçimi kazandı.

Çeşme’de Lal Denizli, Foça’da Saniye Bora Fıçı, Karaburun’da İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka’da Yıldız Uysal İşçimenler, Kınık’ta Sema Bodur, Selçuk’ta Filiz Ceritoğlu Sengel, Konak’ta Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Karabağlar’da Helil Kınay ipi göğüsledi.

CHP Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt ise, AKP'li rakibi Aydın Pehlivan’ın gerisinde kaldı.


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