İzmir’de yeni dönem... 8 ilçe kadın belediye başkanı tarafından yönetilecek!
Yerel seçimlerde 9 kadın ilçe belediye başkan adayı gösteren CHP İzmir’de 8 yeni kadın belediye başkanı görev alacak.
İzmir’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) aday gösterilen 9 kadın belediye başkan adayından 8’i seçimi kazandı.
Çeşme’de Lal Denizli, Foça’da Saniye Bora Fıçı, Karaburun’da İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka’da Yıldız Uysal İşçimenler, Kınık’ta Sema Bodur, Selçuk’ta Filiz Ceritoğlu Sengel, Konak’ta Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Karabağlar’da Helil Kınay ipi göğüsledi.
CHP Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt ise, AKP'li rakibi Aydın Pehlivan’ın gerisinde kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Açıklama geldi!
- 'Umduğumuz sonucu alamadık'
- İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları…
- Özgür Özel'den Hatay açıklaması
- Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
- CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- Özgür Özel gözleri dolarak konuştu
- Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması!