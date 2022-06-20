İzmir’de yoga zamanı

20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:58

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Matını ve çadırı al gel” sloganıyla 19 Haziran’da başlattığı Yoga Festivali, Bornova Macera Parkı’nda gün boyu devam ediyor.

Dün yaklaşık 30 kişinin katıldığı programda Sultan Eroğlu ile Tibet Çanakları, Begüm Berberoğlu ile Eril - Dişil enerji yoga akışı ve thetahealing semineri, Müge Keser ile astroloji ile şifalanma, Beste Elcanlı ile ters duruş atölyesi, Uzm. Psk. Selver Tunca Tutan Koç ile hayat yolum, Gülen Şerbetman ile yağların gizli dili, Sultan Eroğlu ile sunset yoga eğitimleri verildi.

Bugün ise Hilal Erdil ile Vinyasa yoga, Yelda Çetiner ile kalp nefesi, Melike İnce Doğan ile doğal taşlar ve çakralar, Uzm. Psk. Selver Tunca Tutan Koç ile doğanın varoluş hali, Nalan Koç ile vinyasa yoga, Demir Atilla ile Sufi flow eğitimleri verilecek.

Yarın sonlanacak festivalle ilgili tüm bilgilere www.kulturparkizmir.org adresinden ulaşılabilir.