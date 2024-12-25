İzmir'de yol çöktü, araç içine düştü!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 15:33

Güncelleme: 25.12.2024 - 15:33

İzmir'in Kirazlı ilçesine bağlı kırsal Umurlu Mahallesi Melekler Alanı’nda sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 2 gün boyunca aralıklı sağanak yağışın etkili olduğu bölgede dere yatağına yakın bir alanda asfalt yolda bir anda çökme meydana geldi. Bu sırada yolda bulunan ve olay anında içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen 35 RK 553 hafif ticari araç çukura düştü. Araç içerisindekiler kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası, çökme meydana gelen yerde kalan otomobil dışarı çıkartıldı. Yol ise trafiğe kapatıldı.