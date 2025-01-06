İzmir’de yol kavgası... 4 yerinden bıçaklandı!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yol verme kavgasında 4 yerinden bıçaklanan 22 yaşındaki sürücü hastanede tedaviye alındı.

İzmir’de yol kavgası... 4 yerinden bıçaklandı!
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İHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:49

Olay, 4 Ocak gecesi ilçeye bağlı Fuat Edip Baksı Mahallesi 1629 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme yüzünden sürücü M.H. ile diğer araçtaki 4 kişi arasında tartışma çıktı.

Çıkan olayda araçtan inen 4 kişi M.H.’nin üzerine yürüdü. M.H. vücuduna aldığı 4 bıçak darbesiyle yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı M.H., ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameraları incelemesi ve saha çalışması sonucu A.C.F. (22), İ.Z.(19), M.Y. (25) ve E.Y. (22) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı M.H.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #İzmir #kavga #bıçaklı kavga

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