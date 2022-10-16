İzmir'de yol verme kavgasında bıçaklar çekildi: 2 ağır yaralı
İzmir Buca'da yol verme kavgasında taraflar birbirlerini bıçakladı, 2 kişi ağır yaralandı.
İzmir’in Buca ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada araçlarından inen şahıslar, birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olayda yaralanan 2’si ağır 4 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altın alındı.
Olay, saat 16.50 sıralarında Göksu Mahallesi 682 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A. (41) ile oğlu Y.A. (17) 10 CLD 20 plakalı otomobille sokakta seyir halindeyken, M.A. (20) ve F.C.E.’nin (21) içerisinde bulunduğu 34 BU 0513 plakalı araçla karşılaştı. Burada şahıslar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Şahıslar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine baba Ş.A. ile oğlu Y.A., bulundukları araçtan inerek M.A. ve F.C.E.’ye sopa ve bıçakla saldırdı. Diğer şahısların da bıçakla olaya karşılık vermesi üzerine her iki tarafta yaralanarak kanlar içerisinde kaldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Ş.A., Y.A., M.A. ve F.C.E. ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.C.E. ile Y.A.’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, M.A. ile Ş.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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