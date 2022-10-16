İzmir'de tefeci operasyonu: 4 tutuklama
İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde, tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanlığı bir dizi operasyon düzenledi.
MALZEMELERE EL KONULDU
11 Ekim'de önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faizle para verip, tefecilik usulüyle haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 14 senet, 1 av tüfeği ve buna ait 17 fişek, 1 tapu, 2 bıçak, 5 cep telefonu ve 20 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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