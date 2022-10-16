Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği İzmir'de toplantı yaptı
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği İzmir'de toplantı düzenledi. Toplantıda, dernek üyelerine rozetleri takdim edildi.
“Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği” İzmir’de çok sayıda kulüp üyesi ve taraftarın katıldığı bir tanıtım toplantısı tertip etti.
Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Emrah Tünay, derneğin son zamanlarda büyük bir ivme kazandığını ve projelerini İstanbul dışına da taşıma kararı aldıklarını, İzmirli Fenerbahçelileri bir araya getirecekleri bir lokali de en kısa zamanda faaliyete geçireceklerini söyledi.
Toplantıda dernek üyelerine rozetleri ve üyelik beratları da verildi.
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