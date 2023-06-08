İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

İzmir'de 3 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkardığı yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 08.06.2023 - 18:41
İzmir'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara Asfaltı'nda Turgutlu yönüne giden minibüs, aynı yönde giden otomobil ve tır çekicisi, KOSBİ Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında çarpıştı.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü, otomobilde bulunan bir çocuk ile minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. 

İtfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkışan yaralılar araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.


İzmir Kemalpaşa zincirleme kaza

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