Direksiyonda kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

Elazığ'da, hafif ticari aracının direksiyonunda kalp krizi geçirip, kaza yapan Mustafa Sonay (45), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 12:23
Direksiyonda kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü
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Karakoçan ilçesi merkezinden Sarıcan beldesine doğru giden Mustafa Sonay'ın kontrolünü yitirdiği 34 RP 9015 plakalı hafif ticari araç yol kenarındaki tel örgülere çarptı.

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İhbarla kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Sonay'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 5 çocuk babası Mustafa Sonay'ın cansız bedeni, otopsi için Elazığ'a gönderildi. 


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