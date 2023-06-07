Direksiyonda kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü
Elazığ'da, hafif ticari aracının direksiyonunda kalp krizi geçirip, kaza yapan Mustafa Sonay (45), hayatını kaybetti.
Karakoçan ilçesi merkezinden Sarıcan beldesine doğru giden Mustafa Sonay'ın kontrolünü yitirdiği 34 RP 9015 plakalı hafif ticari araç yol kenarındaki tel örgülere çarptı.
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İhbarla kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Sonay'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlendi.
Evli ve 5 çocuk babası Mustafa Sonay'ın cansız bedeni, otopsi için Elazığ'a gönderildi.
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