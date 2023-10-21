İzmir’deki depremin ardından Naci Görür'den açıklama
İzmir’de dün gece meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem de 1 Ekim 2023 tarihinde de olmuştu. Deprem, İzmir ve Dağkızılca Fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeninin güney sınırındaki fay sistemimin bileşenleri” dedi.
İzmir’de dün gece meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından açıklama yaptı.
Görür, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“Arkadaşlar, Zafer-Buca/İzmir’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem de 1 Ekim 2023 tarihinde de olmuştu. Deprem, İzmir ve Dağkızılca fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeni’nin güney sınırındaki fay sisteminin bileşenleri. Geçmiş olsun. Sevgiyle”
Arkadaşlar, Zafer-Buca/İzmir’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Aynı yerde aynı büyüklükte bir depremde 1.10.2023 tarihinde de olmuştu. Deprem İzmir ve Dağkızılca Fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeninin güney sınırındaki fay distemimin bileşenleri. Geçmiş olsun. Sevgiyle pic.twitter.com/aSm0kvPuj6— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 20, 2023
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