İzmir’deki depremin ardından Naci Görür'den açıklama

İzmir’de dün gece meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem de 1 Ekim 2023 tarihinde de olmuştu. Deprem, İzmir ve Dağkızılca Fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeninin güney sınırındaki fay sistemimin bileşenleri” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 10:07
İzmir’deki depremin ardından Naci Görür'den açıklama
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İzmir’de dün gece meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından açıklama yaptı.

Görür, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Arkadaşlar, Zafer-Buca/İzmir’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem de 1 Ekim 2023 tarihinde de olmuştu. Deprem, İzmir ve Dağkızılca fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeni’nin güney sınırındaki fay sisteminin bileşenleri. Geçmiş olsun. Sevgiyle”


Naci Görür deprem

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