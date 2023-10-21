İzmir’deki depremin ardından Naci Görür'den açıklama

Yayınlanma: 21.10.2023 - 10:07

Güncelleme: 21.10.2023 - 10:07

İzmir’de dün gece meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından açıklama yaptı.

Görür, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Arkadaşlar, Zafer-Buca/İzmir’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem de 1 Ekim 2023 tarihinde de olmuştu. Deprem, İzmir ve Dağkızılca fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeni’nin güney sınırındaki fay sisteminin bileşenleri. Geçmiş olsun. Sevgiyle”