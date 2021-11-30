İzmir'deki depremin ardından Vali Köşger'den açıklama

İzmir’in Urla ilçesi açıklarındaki deprem nedeniyle açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Urla açıklarında gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir” dedi.

(İHA)
30 Kasım 2021 Salı, 09:12
İzmir'deki depremin ardından Vali Köşger'den açıklama
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Urla ilçesi açıklarında saat 07.00 sıralarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, 3,97 kilometre bir derinlikte oluştu. Deprem, İzmir ve bölgesinde paniğe neden oldu.Ü

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. Köşger, “Urla açıklarında gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun” dedi.


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