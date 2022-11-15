İzmir'deki dolandırıcılık operasyonunda ikinci dalga: 17 gözaltı

15 Kasım 2022 Salı, 13:51

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medyadan yüksek kazançlı 'forex' yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulunarak hesaplarda ekli kişilerin güvenini kazanıp, kendileri ile iletişime geçenlerden 'yüksek kazanç' vaadiyle para talep ettikten sonra sahte dekont düzenleyen ardından vergi, dosya masrafı altında ücret isteyen, işlemlerinin de legal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığı'nın resmi kurum logosunu kullanıp, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 19 şüpheli tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, 16 Ekim'de belirlenen adreslerde şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 14'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR

İzmir merkezli 10 ilde yapılan operasyonun ardından şüphelilerle hareket eden 20 kişi daha tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir, Mersin, Trabzon, Gümüşhane, Hatay, Adana, Van, Batman, Diyarbakır ve Mardin'de operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin; İzmir'de 15 kişiden 401 bin 964 TL, ülke genelinde ise 121 kişiden 2 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Diğer 3 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.