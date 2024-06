Bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata'nın annesi: 'Artık bayramları kutlamayacağız'

Yayınlanma: 16.06.2024 - 11:34

Güncelleme: 16.06.2024 - 11:34

Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Ata Emre Akman’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

BIÇAKLI SALDIRI ANI KAMERADA

E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası Orhan Ö. (39) gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' nedeniyle 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ile babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.

E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, serbest bırakılan babası tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı. Bıçaklı saldırı anı ise yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü yer aldı. Ayrıca olaydan bir hafta önce Akman'ın ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri de ortaya çıktı. Akman'ın, görüntülerde kameraya el sallaması, kız arkadaşıyla gitar çalıp, birlikte şarkı söylediği anlar yer aldı.

BABA İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Soruşturmanın ardından E.Ö. ve babası Orhan Ö. için ayrı ayrı iddianame hazırlandı. E.Ö. hakkındaki iddianamede 'Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur' maddesi de yer aldı.

E.Ö. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Babası Orhan Ö. için de 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

"HANGİ GÜNDEYİZ, BİLMİYORUZ"

Kurban Bayramı'na hüzünlü giren anne Zuhal Akman, "Bayramı düşünmüyoruz. Gün kavramını yitirdik. Hangi gündeyiz, bilmiyoruz. Her gün oğlumun öldüğünü haber aldığımız sabahı yaşıyoruz. Her sabah uyanınca, biri bizi Balıkesir Şehir Hastanesi'nden arayacakmış gibi geliyor. Her gün aynı günü yaşıyoruz. Bayramların artık bizim için bir anlamı yok. Bayram sabahları ağırdır. Artık bayramları kutlamayacağız" diye konuştu.

HOLLANDALI VERA'YA ANLATMAK ZOR OLDU

Oğlunun çevresinde sevilen ve mütevazı bir çocuk olduğunu söyleyen Zuhal Akman, "Oğlumun birçok hobisi vardı. Müzisyendi, satranç oynardı. Arkadaşları ne kadar iyi olduğunu söylese de o arkadaşlarını ön plana çıkartır, destek olurdu. Geçmişten tanıdığım, Ata'yı torunu gibi gören 74 yaşında Hollandalı Vera vardı.

Oğlum, Hollanda'ya gider onunla bisiklete binip, gezerdi. Vera ve arkadaşları, Ata'yı çok severdi. Bu yaz da Hollanda'ya tekrar gidecekti ama nasip olmadı. En zor olanı ise Vera'ya oğlumun ölüm nedenini açıklamak oldu. Anlam veremedi, inanamadı" dedi.

Sanıklarla ilgili de konuşan Zuhal Akman, 1'i 18 yaşından küçük 2 sanığın ömür boyu hapis cezası almasını istediklerini belirterek, "Yaş fark etmeksizin ömür boyu cezanın verilmesini istiyoruz. Eğitimciyim. 11 yaşından itibaren bir çocuk 'adam öldürme' yahut 'hırsızlığın' suç olup olmadığını bilir. Bu olayı bizi tanıyan, tanımayan tüm ülkeden tepki var. Sanıklara en ağır ceza verilmeli" diye konuştu.