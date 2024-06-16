Arnavut mutfağından gelen enfes lezzet: Bıçak tatlısı tarifi...

Yayınlanma: 16.06.2024 - 17:27

Güncelleme: 16.06.2024 - 17:27

Şerbetli tatlıların tarihi kadar eski olan bıçak tatlısı, Arnavut mutfağına ait lezzetli bir tariftir. Profiterol yapımında kullanılan pataşu hamurlarının hazırlığına benzeyen bu tatlı hamuru, yoğun bir şerbetle buluşarak tadına tat katıyor. Peki, Arnavut mutfağından gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte bıçak tatlısı tarifi...

BIÇAK TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

Hamuru için:

250 gram tereyağı

3,5 su bardağı süt

5 su bardağı un

1/5 çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

Üzeri için:

12 adet kabuksuz çiğ badem

Şerbeti için:

4 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

4 damla taze sıkılmış limon suyu

BIÇAK TATLISI YAPILIŞI

atlının şerbetini hazırlamak için; su ve toz şekeri derin bir tencereye alın.

Şeker tamamen eriyene kadar şerbet karışımını karıştırın.

Şerbet karışımını orta ateşte kaynamaya bırakın.

15-20 dakika kadar kaynayan şerbet karışımına taze sıkılmış limon suyunu katıp 2-3 dakika sonra ocaktan alın.

Soğuya yakın ılık bir kıvam alması için oda ısısında ayrı bir yerde bekletin.

Tatlının hamuru için; tereyağını derin bir tencereye alıp kısık ateşte eritin.

Kazein denilen süt köpüklerini kullanmamak üzere bir kaşık yardımıyla alıp kenara ayırın.

Eritilmiş tereyağına soğuk sütü ekleyip orta ateşte kaynamaya bırakın.

Kullanacağınız unu ayrı bir kaba eleyin.

Tuzla karıştırın.

Kaynamakta olan süt-tereyağ karışımına unu ekleyip kısık ateşte karıştırarak hamur haline getirin.

Ocaktan aldığınız hamuru soğuması için ayrı bir kaba aktarıp bekletin.

Soğuyan hamur karışımına yumurtaları tek tek kırıp bir çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Isıya dayanıklı fırın kabını tereyağıyla yağlayıp hazırladığınız hamuru bastırarak yayın.

Tatlıyı kare ya da dörtkenar şeklinde dilimledikten sonra arzuya göre üzerine kabuksuz çiğ badem yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlıya soğuk şerbeti ekleyip şerbetini içmesi için bekledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun!