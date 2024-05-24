İzmir'deki Mahzen-48 operasyonunda 6 tutuklama

İzmir'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Mahzen-48 operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 13:15
İzmir'deki Mahzen-48 operasyonunda 6 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ödemiş Büro Amirliği görevlilerince kentte dün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından İzmir'de düzenlenen Mahzen-48 operasyonunda bir organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

 


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