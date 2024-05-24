Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 bin hap bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken olayda yakalanan 7 kişiden 3’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 10:57
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 bin hap bulundu
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekirdağ’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları deşifre etmeye yönelik yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesinde 1 iş yeri ve 4 adrese yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada; 531 plaster halinde toplam 7 bin 431 adet sentetik ecza hap, 4,3 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 7 şahıstan Ş.Ö., U.M. ve B.A. isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


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