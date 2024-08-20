İzmir’deki orman yangınlarında 6 tutuklama

Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:55

Güncelleme: 20.08.2024 - 12:55

İzmir’in Karşıyaka, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Karşıyaka Yamanlar Dağı, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde orman yangınları çıkmış, yangınlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmalar kapsamda Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Karşıyaka Yamanlar Dağı’nda mangal ateşi nedeniyle çıkan yangında ise 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki ifadelerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Tire’deki yangınla alakalı semaver yakan 3 kişi tutuklanırken, Bayındır’daki yangınla ilgili 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrolle salındı, diğer şüpheli ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Ödemiş’te gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, Karşıyaka Yamanlar Dağı’nda mangal ateşi nedeniyle çıkan orman yangınıyla ilgili de polis ekiplerince gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi.