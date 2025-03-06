İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme

Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:48

Güncelleme: 06.03.2025 - 11:48

Olay, 1 Mart günü Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Tabancayla açılan ateşte Onur Gül (27) ile Serdar Şenocak (31) çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gül ve Şenocak ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Onur Gül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Serdar Şenocak'ın ise tedavisi sürüyor. Ayrıca kurşun isabet eden N.K. (43) İ.P. (47) ve N.Ö.'ye (28) ait otomobil ve evde hasar meydana geldi.

Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği ile Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği tarafından yapılan İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği çalışmada şüpheliler Y.K. (23), M.K. (19), Y.B .(19) A.Y. (21), Y.E.B. (21), M.A. (25) B.F.K. (33), M.E. (24), V.T. (24) ve R.Ö. (17) 4 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ayrıca olayda kullanılan 1'i 'akrep' olarak bilinen makineli tabanca olmak üzere 2 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin ellerinde silahlarla, Onur Gül'ü takip ettiği Mobese kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin otomobilde cep telefonlarıyla birbirlerini çektikleri görüntülere de ulaşıldı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.