İzmir'deki toplu cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 30.11.2024 - 15:08

Güncelleme: 30.11.2024 - 15:08

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda 28 Kasım akşam saatlerinde Azad Demir (22), Abdurrahim Doğan (19), Mehmet Sait Medeni (19) ve A.M.'nin (22), kendilerine yollanan konumla Cakabey Anıtı mevkiine geldiği belirtildi.

İddiaya göre; B.B. (21) ve yanındaki iki arkadaşı ile buluşan 4 genç arasında, kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine B.B., tabancayla karşı gruptaki 4 kişiye ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayda Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybederken, yaralı A.M. (22) kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli B.B. hızla bölgeden kaçarken, yanında bulunan 2 arkadaşı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Firari zanlı B.B. de, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morgundan alınan 3 gencin cenazesi ise, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Abdurrahim Doğan'ın cenazesi Mardin, Mehmet Sait Medeni'nin cenazesi Ağrı, Azad Demir'in cenazesi ise Çeşme'de defnedildi.

"KAFA ATTILAR, BEN DE ATEŞ ETTİM"

Cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.B.'nin ilk ifadesinde, oturdukları kafeteryada kız meselesi yüzünden karşı grupla tartıştıklarını, daha sonra ormanlık alana giderek kavga ettiklerini ve karşı taraftan birisinin kendisine kafa attıktan sonra da tabancasını çıkarıp ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheliler B.B., O.A. ve Ö.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi.