İzmir’deki üniversiteliler tutuklanan arkadaşları için yürüdüler: “Tutuklanan tüm arkadaşlarımız adına buradayız”

Yayınlanma: 31.03.2025 - 23:30

Güncelleme: 31.03.2025 - 23:36

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından İzmir’de başlayan protestolar devam ediyor.

Bayram nedeniyle ülke genelinde eylemler azalırken, İzmir’deki üniversitelerde okuyan bir grup öğrenci Karşıyaka’da yürüyüş gerçekleştirdi. Karşıyaka İZBAN Durağı’nda bir araya gelen gençler, sloganlar eşliğinde Karşıyaka Çarşı üzerinde yürüyüşlerine devam ettiler.

“Hükümet istifa”, “Ne mutlu Türk’üm diyene”, Mustafa Kemal’in askerlerizyiz” ve “Tutuklanan gençler yalnız değildir” sloganları atan gençler, Karşıyaka İskele önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler.

“DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Gençler adına basın açıklamasını üniversite öğrencisi Cem Güven Ertan yaptı. Ertan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz genelinde, bayram dolayısıyla eylemler azalmıştır. Ancak bizler, başta Mustafa Kemal Atatürk’ün bu vatanı emanet ettiği gençler ve halk olarak, direnmeye devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki, bu vatan, saraylarda oturup ülkeyi bölmeye çalışanlar için değil, kanının son damlasına kadar savaşan, şehit olan ve zorluklar içinde yaşayan aileler içindir.

Bu vatan, haksız bir şekilde atamalarla değil, hakkıyla görevini yerine getirenlerin, toplumun refahı için çaba sarf edenlerin vatanıdır. Bu vatan, adaletin ve eşitliğin sağlanması için mücadele eden, yaşadığı zorluklara rağmen onurlu bir şekilde direnenlerin vatanıdır. Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkan, halkına hizmet etmeyi, bayrağını yüceltmeyi kendine görev bilen, başta gençler olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın vatanıdır. Sonuna kadar direnen, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan tüm bireylerin vatanıdır. Bu süreçlerin başından bu yana tutuklanan tüm arkadaşlarımız adına buradayız ve gür sesimizle haykırıyoruz: ‘Ne Mutlu Türküm Diyene!’”

Üniversite öğrencileri, eylemlerde tutuklananların serbest bırakılmasını talep ederken mücadeleye devam edecekleri mesajını verdiler.

Açıklamanın ardından gençler, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini hep bir ağızdan okumalarının ardından sloganlar eşliğinde Karşıyaka İZBAN Durağı’na geri yürüdüler. Karşıyaka Çarşı’nın ortasında şarkı söyleyerek kısa süreli oturma eylemi yapan öğrenciler, olaysız bir şekilde eylemlerini sonlandırdılar.