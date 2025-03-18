İzmir'deki 'yan bakma' cinayetinde kan donduran anlar: İsmail Kaan'ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde 2 grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan, İsmail Kaan Demirbaş'ın (23) öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'deki 'yan bakma' cinayetinde kan donduran anlar: İsmail Kaan'ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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DHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:12

Kan donduran olay, 10 Mart'ta Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmail Kaan Demirbaş ile 2 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Demirbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise tedavilerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Demirbaş'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

BİRKAÇ ADIM ATIP, YERE YIĞILMIŞ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında; C.P. (27), İ.A. (19) ve C.K.Ö. (29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edilen C.K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, bıçaklanan Demirbaş'ın kanlar içinde kalıp birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığı görüldü.

Görüntülerde; çevredekilerin yardım etmek için Demirbaş'ın başına toplandığı anlar da yer aldı.


Etiketler: #İzmir #Cinayet

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