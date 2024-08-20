İzmir’deki yangında kuryeler seferber oldu
İzmir Karşıyaka Yamanlar’da çıkan yangında, moto kuryeler afetzedelere destek oldu. Yangın bölgesinde görev yapan itfaiyecilere ve mağdur olan vatandaşlara içecek yardımı yapan kuryeler, çeşitli firmalardan gelen ekiplerle birlikte örnek bir dayanışma sergiledi.
İzmir’de meydana gelen ve Karşıyaka Yamanlar’da etkili olan yangında moto kuryeler afetzedelere destek oldu.
İzmir Karşıyaka Yamanlar’da etkili olan yangında moto kuryeler afetzedelere destek oldu. Dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan; 16 ev ve 40’ı aşkın işyerinin zarar gördüğü yangında, kuryeler yardım çağrısına birlik olup destek verdi. İzmir’de görev yapan kuryeler birlik olup yangın bölgesinde görev yapan itfaiyecilere ve afetzedelere içecek yardımında bulundu.
Yangının sürdüğü iki gece, sabaha kadar yangın bölgesine sevkiyat yapan kuryelerin yöneticisi ve Vigo Ege Bölge Müdürü Aytek Çetir, afet bölgesinde yaşadıklarını anlattı. Çetir, "Perşembe günü rüzgarın da etkisi ile şiddetlenen ve bir anda tüm Karşıyaka dağlarını kapsayan yangında, kuryelerimiz hem perşembe hem de cuma günü ellerinden geldiğince evleri veya iş yerleri zarar gören vatandaşlarımızın yardımına koştu. Ayrıca Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen ve gece gündüz demeden alevlerle savaşan kahraman itfaiye erlerine de anlık su ve ayran desteğinde bulunduk. Farklı firmalardan kuryeler de bizimle birlikte hareket etti ve harika bir dayanışma örneği sergiledik. Bölgedeki tüm kuryelerle gurur duyuyoruz" dedi.
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