İzmir’den 58 kente 3 yılda 30 bin kitap
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kitaba ihtiyaç duyanlara ulaştırılmak üzere üç yılda 58 şehre ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaklaşık 30 bin 500 kitap gönderdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi okuma alışkanlığının gelişmesi ve bilgiye ulaşmanın kolaylaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi dernek, okul, cezaevi ve sivil toplum kuruluşlarının talepleri doğrultusunda Türkiye’nin 58 iline ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne üç yılda 30 bin 500 kitap ulaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kitaba ulaşamayan kimse kalmasın istiyoruz. Okuyan nesiller ve aydınlık gelecek için kitaba ihtiyaç duyan herkese kitap ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA KİTAP GÖNDERİLDİ
Büyükşehir Belediyesi 2019’dan bu yana Hakkâri, Kütahya, Şanlıurfa, Batman, Sivas, Aydın, Manisa, Tokat, Hatay, Adıyaman, Niğde, Düzce, Ağrı, Mersin, Balıkesir, Erzurum, Mardin, Muğla, Afyon, Bingöl, Karabük, Adıyaman, Kahramanmaraş, Erzincan, Antalya, Eskişehir, Tunceli, Tekirdağ, Bolu, Şırnak, İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, Van, Siirt, Bartın ve Amasya, Kıbrıs, Trabzon, Kırşehir, Elazığ, Uşak, Yozgat, Van, Osmaniye, Ağrı, Bitlis, Gaziantep, Kocaeli, Denizli, Antakya, Giresun, Çorum, Bursa, Ankara, Artvin, Muş, Çankırı ve Bilecik’e kitap ulaştırdı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’ne bağışta bulunmak isteyen yurttaşlar Alsancak’ta bulunan Kent Kütüphanesi’nden bilgi alabilir.
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