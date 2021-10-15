İzmir'e 26 araçlık yeni tramvay seti

15 Ekim 2021 Cuma, 12:23

Kent içi ulaşımda raylı sistem ağını güçlendirmek için 414 milyon liralık yatırımla Çiğli Tramvayı’nın inşaatına başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım yolunda dev bir adım daha attı. Büyükşehir Belediyesi, Bozankaya A.Ş. ile Çiğli, Konak ve Karşıyaka hatlarında çalışacak 26 elektrikli tramvay aracının alım sözleşmesi için karşılıklı imza attı. Üretilecek araçlarda yüzde 51 oranında yerlilik şartının arandığı ihalenin kazananı 749 milyon 750 bin TL’lik teklifle Bozankaya A.Ş. firması olmuştu.

İzmir Sanat’taki imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Barış Karcı ve Eser Atak, Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Raif Canbek, Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev, Bozankaya firması yetkilileri ve bürokratlar katıldı.

“RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI İÇİN 26 MİLYAR TL"

Raylı sistem yatırımlarına 2019’dan bu yana İzmir’de büyük hız verdiklerini ve 26 milyar liralık yatırım planladıklarını söyleyen Soyer, “Raylı sistem yatırımları uzun vadede birçok faydası olsa da kısa vadede pahalı, izin süreçleri ve finansman temini zor, görünürlüğü düşük, özetle yerel yönetimler açısından birçok güçlüğü olan yatırımlar. Aslına bakarsanız dünya şehirlerinde çoktan tamamlanmış bu yatırımların ülkemizde halen daha yapılmamış olmasının nedeni tam da bu. Şehirlerimizin kısa vadeli planlarla yönetilmesi. Biz İzmir’de bu kabuğu kırdık. Tüm zorluklarına rağmen uzun vadeli yatırımlar için cesur adımlar attık ve altı yeni raylı sistem projesini aynı anda yürütme iradesi ortaya koyduk. Bu kalıcı yatırımları gerçekleştirmek, yani İzmir’i demir ağlarla örmek, bugünün İ zmirlilerine ve gelecek nesillere boynumuzun borcudur” diye konuştu.

“YAŞAM KALİTESİ DAHA DA ARTACAK”

Raylı sistem yatırımları arttıkça ve hatlar genişledikçe yeni tramvay araçlarına ihtiyacın arttığını belirten Soyer, “Artan talebe yanıt üretmek adına 27 Temmuz 2021 tarihinde; 26 set Tramvay Aracı, 27 kalem Yedek Parça ve 11 kalem Özel Alet alımı için açık ihaleye çıktık. Şartnamemizde yer alan kriterler çerçevesinde ihaleye en uygun teklifi veren Bozankaya firması, 749 milyon 750 bin 49 TL ile ihaleyi kazandı. Bugün işte bu sebeple yeni tramvay araçlarının alımını gerçekleştirmek ve filomuzu daha da büyütmek için bir aradayız. İmzalayacağımız sözleşme ile mevcutta 38 set tramvay aracından oluşan filomuzu, ilk etapta 26 set tramvay aracı ile %70 büyütüyor ve 64 sete çıkarıyoruz. Yeni tramvay araçlarımız, Bozankaya firmasının Türkiye’deki tesislerinde ve şartnamemizde yer alan 'en az %51 yerli parça' kullanılarak İzmir& rsquo;e özel bir tasarımla üretilecek. Sözleşme ile 18’inci ayda tramvay araçlarımızın iki tanesini teslim alacağız. Ardından her ay ortalama dört araç teslimatı gerçekleşecek. 27’inci ayda ise tüm filomuzun teslimatı tamamlanmış olacak. Ancak inanıyorum ki daha öne çekilecek. İnanıyorum ki bugünkü tramvay aracı alımımız; hesaplı, güvenli ve doğa dostu toplu ulaşım politikamızı güçlendirecek ve İzmir’in yaşam kalitesini daha da arttıracak” şeklinde konuştu.

Tramvay, metro ve elektrikli otobüs ihracatlarıyla Türkiye'ye büyük bir gelir kattıklarını ifade eden Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay ise 26 araçlık set hakkında bilgi vererek “İzmir halkının yakın zamanda hizmetine sunmak için çalışıyoruz ve heyecanlanıyoruz. İzmir halkına hizmet etmek için heyecanlanıyoruz” diye konuştu.