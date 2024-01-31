İzmir’e “Kadın Dostu Kent” ödülü

Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:28

Güncelleme: 31.01.2024 - 15:28

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “kadın dostu kent” hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı geliştirdiği projeler, İzmirli iş kadınları tarafından ödüle layık görüldü. İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) tarafından her yıl düzenlenen İZİKAD İş Dünyası Girişimcilik Başarı Ödülleri’nin 2023 yılı töreni Swiss Otel’de düzenlendi. Törende İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 2023 Yılı Kadın Dostu Kent Ödülü verildi. Ödülü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın aldı.

“GURUR DUYUYORUZ”

Törende konuşan Murat Aydın, “Bu ödül bizim için gurur verici. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetlerinin fark edildiğini, önem verildiğini gösteriyor. Tunç Soyer göreve geldiği günden bu yana İzmir’in bir sembol olarak değil, gerçekten kadın dostu kent olması konusunda her türlü çabayı gösteriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, üst düzey yönetimde kadın temsili en yüksek kurumlardan bir tanesi. Bununla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“SEKTÖRE EMEK VERENLERİN İÇİNDEN SEÇTİK”

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin ise, “Biz İZİKAD’da dört sene yönetim kuruluna seçilebiliyoruz. Bu dönem artık benim son dönemim. Artık bayrağı başkasına devredeceğim. 7 yıldır her sene iş dünyasındaki başarılı kadınlara, kurumlara, şirketlere ödüller veriyoruz. Bu sene bir ayrıcalık yaptık ve ilk kez İZİKAD Yönetim Kurulu’yla ödülleri kararlaştırdık. Çünkü kazananları bu sektöre emek verenlerin içinden seçtik” diye konuştu.